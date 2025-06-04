Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 19vom 04.06.2025
Folge 19: Tierisch prominent

6 Min.Folge vom 04.06.2025

Die Musicaldarsteller und Schauspieler Marjan Shaki und Lukas Perman leben in einem kleinen Ort im Wienerwald. Dort geht es tierisch zu. Nicht nur drei Kaninchen, sondern auch die zwei Sibirischen Waldkatzen Luna und Baba verschönern ihr Leben. Bildquelle: ORF/On-Media

ORF2
