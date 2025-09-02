Tierisch prominent
Tierisch prominent
Folge vom 02.09.2025
In dieser Ausgabe von „Tierisch prominent“ trifft Maggie Entenfellner unter anderem Corinna Kamper und Danilo Campisi mit ihren drei Katzen und gibt spannende Einblicke in Themen wie Hundehaarpflege, Kompostwürmer und bedrohte Wildtiere. Außerdem stellt sie wieder Tiere vor, die ein liebevolles neues Zuhause suchen. Bildquelle: ORF/On-Media
Tierisch prominent
