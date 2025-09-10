Tierisch prominent
Folge 23: Tierisch prominent
6 Min.Folge vom 10.09.2025
Ö3-Moderatorin Susi Zuschmann verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihrer zehnjährigen Schäferhündin Fricka. Die Hündin darf sich in der Wohnung überall wohlfühlen – sogar das Bett teilt Susi längst bereitwillig mit ihr. Fricka schenkt ihr viel Entspannung im Alltag, und die beiden sind fast unzertrennlich. Bildquelle: ORF/On-Media
