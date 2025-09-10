Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierisch prominent

Tierisch prominent

ORF2Staffel 1Folge 23vom 10.09.2025
Tierisch prominent

Tierisch prominentJetzt kostenlos streamen

Tierisch prominent

Folge 23: Tierisch prominent

6 Min.Folge vom 10.09.2025

Ö3-Moderatorin Susi Zuschmann verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihrer zehnjährigen Schäferhündin Fricka. Die Hündin darf sich in der Wohnung überall wohlfühlen – sogar das Bett teilt Susi längst bereitwillig mit ihr. Fricka schenkt ihr viel Entspannung im Alltag, und die beiden sind fast unzertrennlich. Bildquelle: ORF/On-Media

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tierisch prominent
ORF2
Tierisch prominent

Tierisch prominent

Alle 1 Staffeln und Folgen