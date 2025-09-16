Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 24vom 16.09.2025
6 Min.Folge vom 16.09.2025

Seit 2011 steht die Schauspielerin Selina Graf auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Bekanntheit erreichte sie durch ihre Rolle in „Walking on sunshine“. Privat gehört ihre Liebe ihrer Hündin Carmen und ausgedehnten Spaziergängen in den Weinbergen von Wien. Bildquelle: ORF/On-Media

