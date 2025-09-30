Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 25vom 30.09.2025
6 Min.Folge vom 30.09.2025

Die beiden Maltipoos Koni und Elvis stehen mit Amélie van Tass und Thommy Ten auf den großen Bühnen dieser Welt. Neben ihrem kleinen Sohn bereichern die beiden Hunde das Glück der Familie. Das Zauberer Duo feiert internationale Erfolge und fasziniert Menschen mit ihrer Mentalmagie. Bildquelle: ORF/On-Media

