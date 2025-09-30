Tierisch prominent: Das Zauberduo und ihre Maltipoos Koni und ElvisJetzt kostenlos streamen
Tierisch prominent
Folge 25: Tierisch prominent: Das Zauberduo und ihre Maltipoos Koni und Elvis
6 Min.Folge vom 30.09.2025
Die beiden Maltipoos Koni und Elvis stehen mit Amélie van Tass und Thommy Ten auf den großen Bühnen dieser Welt. Neben ihrem kleinen Sohn bereichern die beiden Hunde das Glück der Familie. Das Zauberer Duo feiert internationale Erfolge und fasziniert Menschen mit ihrer Mentalmagie. Bildquelle: ORF/On-Media
