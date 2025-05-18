Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

ORF2Staffel 1Folge 27vom 18.05.2025
Tierische Augenblicke

Tierische AugenblickeJetzt kostenlos streamen

Tierische Augenblicke

Folge 27: Tierische Augenblicke

26 Min.Folge vom 18.05.2025

Seit 2011 steht die Schauspielerin Selina Graf auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Bekanntheit erreichte sie durch ihre Rolle in "Walking on sunshine". Privat gehört ihre Liebe ihrer Hündin Carmen und ausgedehnten Spaziergängen in den Weinbergen von Wien. Weitere Themen der Sendung sind die vegane Ernährung von Hunden und was man bei Futterverweigerung von Haustieren tun kann. Weitere Protagonisten der Sendung sind Ratten: Sie sind sehr klug, äußerst reinlich und vielseitig interessiert, doch eignen sie sich aus als Haustiere. "Tierische Augenblicke" hat Janine van Bijnen-Lenz aus Wien besucht, die seit mehr als 15 Jahren Ratten hält.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tierische Augenblicke
ORF2
Tierische Augenblicke

Tierische Augenblicke

Alle 1 Staffeln und Folgen