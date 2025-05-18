Tierische Augenblicke
Folge 27: Tierische Augenblicke
26 Min.Folge vom 18.05.2025
Seit 2011 steht die Schauspielerin Selina Graf auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Bekanntheit erreichte sie durch ihre Rolle in "Walking on sunshine". Privat gehört ihre Liebe ihrer Hündin Carmen und ausgedehnten Spaziergängen in den Weinbergen von Wien. Weitere Themen der Sendung sind die vegane Ernährung von Hunden und was man bei Futterverweigerung von Haustieren tun kann. Weitere Protagonisten der Sendung sind Ratten: Sie sind sehr klug, äußerst reinlich und vielseitig interessiert, doch eignen sie sich aus als Haustiere. "Tierische Augenblicke" hat Janine van Bijnen-Lenz aus Wien besucht, die seit mehr als 15 Jahren Ratten hält.
