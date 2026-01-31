Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 34vom 31.01.2026
Folge 34: Tierische Augenblicke

26 Min.Folge vom 31.01.2026

In der Sendung zeigt Barbara Karlich ihre Tierliebe, während alte Pferde auf Gut Aiderbichl gepflegt werden. Dalmatiner, exotische Haustiere und eine riesige Vogelspinnen-Zucht geben Einblicke in die bunte Welt der Tiere. Im Tierheim "Leo of Hope" suchen Bartagame, Schildkröten und Schlangen ein neues Zuhause. Bildquelle: ORF/ON-MEDIA TV- und Filmproduktion GmbH

