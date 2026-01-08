Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 5vom 08.01.2026
52 Min.Folge vom 08.01.2026

In diesem tierischen Alltag kann man die erstaunliche Vielfalt an Gesängen, Lauten und Pfiffen hören, die Buckelwale zur Kommunikation verwenden. Ein Wurf Löwenbabys lernt das Leben im Rudel kennen und nimmt an einer der größten Wanderungen der Welt teil - der Wanderung der Gnus. Auch lässt sich eine Gruppe, eine sogenannte Verschwörung der Lemuren in Aktion beobachten - diese berühmten Bewohner Madagaskars machen alles gemeinsam - vor allem, um sich vor Feinden zu schützen aber auch die Körperpflege. Wenn es sie juckt, tun sie sich zusammen, um sich gemeinsam zu kratzen. Ein Spaß für die ganze Familie. Bildquelle: ORF/ZDF/soft light

