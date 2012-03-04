Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCStaffel 16Folge 4vom 04.03.2012
45 Min.Folge vom 04.03.2012Ab 12

Um ein Tier von einem Privatgrundstück zu entfernen, muss es sich in einer „Notlage“ befinden. Solch ein Fall liegt heute vor: Ein Hund wurde von seinen Besitzern ausgesperrt, sein Zustand verschlechtert sich zusehends, der kleine Kerl ist halb verhungert und krank. Eine Nachbarin hat das skandalöse Verhalten der Besitzer beobachtet. Die Aufforderungen, sich beim Tierschutz zu melden, wurden ignoriert. Für Chef-Ermittlerin Kathy Labrada steht fest, dass sie diesen Hund nicht länger sich selbst überlassen kann. In seiner aktuellen Verfassung kann er nicht adoptiert werden, doch bei der Tiernothilfe wird man alles tun, um ihn schnell gesund zu pflegen.

