Tierpolizei Miami
Folge 7: Gefährliches Gift
45 Min.Folge vom 05.05.2012Ab 12
Sintflutartige Wolkenbrüche überschwemmen die Straßen von Miami, als sich Ernie Jillson vom Gift-Notruf durch das Verkehrschaos kämpft. Die Spezialeinheit „Venom One“ ist zuständig für Schlangenbisse, und bei diesem Einsatz geht es um Leben oder Tod. Ein Tierpfleger wurde von einer Grubenotter in die Hand gebissen, er liegt schon im Krankenhaus, doch sein Zustand ist kritisch. Wenn er nicht innerhalb der nächsten drei Stunden das lebensrettende Antiserum bekommt, besteht die Gefahr eines Herz- oder Atemstillstands. Das Gift dieser Schlange zerstört Gewebe und Muskulatur und wirkt gerinnungshemmend. So töten sie ihre Beute.
Genre:Reality, Tiere, Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
