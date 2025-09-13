Tilda Apfelkern: Ausflug mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 1: Tilda Apfelkern: Ausflug mit Hindernissen
8 Min.Folge vom 13.09.2025
Rupert ist heute Babysitter und geht mit den Kindern vom Heckenrosenweg in den Wald. Er will ihnen zeigen, wie man sich dort zurechtfindet. Aber die Gruppe verläuft sich, die Kinder streiten und Rupert schläft erschöpft ein. Nun hängt alles von den Kindern ab: Werden sie sich daran erinnern, was Rupert ihnen beigebracht hat und gemeinsam aus dem Wald herausfinden? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
