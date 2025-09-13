Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF Kids Staffel 1 Folge 1 vom 13.09.2025
8 Min. Folge vom 13.09.2025

Rupert ist heute Babysitter und geht mit den Kindern vom Heckenrosenweg in den Wald. Er will ihnen zeigen, wie man sich dort zurechtfindet. Aber die Gruppe verläuft sich, die Kinder streiten und Rupert schläft erschöpft ein. Nun hängt alles von den Kindern ab: Werden sie sich daran erinnern, was Rupert ihnen beigebracht hat und gemeinsam aus dem Wald herausfinden? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

ORF Kids
