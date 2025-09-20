Tilda Apfelkern: Die ZahnfeeJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 13: Tilda Apfelkern: Die Zahnfee
8 Min.Folge vom 20.09.2025
Eichhörnchen Billy fällt der erste Milchzahn aus und Tilda erzählt den Zwillingen von der Zahnfee, die den Kindern nachts ein Geschenk bringt und den Zahn mitnimmt. Prompt bleiben die Jungs die ganze Nacht wach und warten. Aber die Fee kommt nicht, und so machen Billy und Benny sich auf die Suche und treffen im nächtlichen Heckenrosenweg eine geheimnisvolle Gestalt. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
