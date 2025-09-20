Tilda Apfelkern: Tilda macht PauseJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 14: Tilda Apfelkern: Tilda macht Pause
8 Min.Folge vom 20.09.2025
Tilda freut sich auf eine kleine Pause, aber schon treffen neue Pensionsgäste ein – dieses Mal ein Paar mit zwei Kindern, die wie ein Wirbelwind durch Tildas Haus ziehen. Und jetzt soll Tilda auch noch auf die beiden aufpassen, dabei hat sie gar keine Zeit! Tilda versucht, ihre Aufgaben möglichst schnell zu erledigen und dabei geht alles schief. Nur Schnecki bewahrt die Ruhe. Ob das die Lösung ist? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tilda Apfelkern Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0