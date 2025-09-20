Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Tilda macht Pause

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 20.09.2025
Tilda Apfelkern: Tilda macht Pause

Folge vom 20.09.2025

Tilda freut sich auf eine kleine Pause, aber schon treffen neue Pensionsgäste ein – dieses Mal ein Paar mit zwei Kindern, die wie ein Wirbelwind durch Tildas Haus ziehen. Und jetzt soll Tilda auch noch auf die beiden aufpassen, dabei hat sie gar keine Zeit! Tilda versucht, ihre Aufgaben möglichst schnell zu erledigen und dabei geht alles schief. Nur Schnecki bewahrt die Ruhe. Ob das die Lösung ist? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

