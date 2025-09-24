Tilda Apfelkern: Schneckis großer TraumJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 19: Tilda Apfelkern: Schneckis großer Traum
8 Min.Folge vom 24.09.2025
Heute findet im Heckenrosenweg der große Nachbarschaftslauf statt und Schnecki würde zu gerne mal gewinnen. Leider ist er viel zu langsam. Erst als Schnecki Bennys Skateboard ausprobieren darf, rückt sein Traum in greifbare Nähe, denn damit kann er sich blitzschnell vom Fleck bewegen. Aber erst muss Robin überzeugt werden, denn Fahrzeuge verstoßen beim Nachbarschaftslauf eigentlich gegen die Regeln. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Tilda Apfelkern Staffel 2
Altersfreigabe:
0