ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 24.09.2025
8 Min.Folge vom 24.09.2025

Heute findet im Heckenrosenweg der große Nachbarschaftslauf statt und Schnecki würde zu gerne mal gewinnen. Leider ist er viel zu langsam. Erst als Schnecki Bennys Skateboard ausprobieren darf, rückt sein Traum in greifbare Nähe, denn damit kann er sich blitzschnell vom Fleck bewegen. Aber erst muss Robin überzeugt werden, denn Fahrzeuge verstoßen beim Nachbarschaftslauf eigentlich gegen die Regeln. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

