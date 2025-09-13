Tilda Apfelkern: Das ZeltlagerJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 2: Tilda Apfelkern: Das Zeltlager
8 Min.Folge vom 13.09.2025
Tilda geht mit den Kindern des Heckenrosenwegs zum Zelten in den Wald. Maulwurfskind Karl möchte mit, aber sein Papa Max ist überbesorgt: Hat er auch wirklich alles dabei, was er braucht? Und ist er nicht noch viel zu klein? Doch dann gerät eines der Kinder in Gefahr und Karl kann allen zeigen, was in ihm steckt. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
