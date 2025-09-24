Tilda Apfelkern: Das ApfelkuchenfestJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 20: Tilda Apfelkern: Das Apfelkuchenfest
8 Min.Folge vom 24.09.2025
Tilda hat in der Pension alle Hände voll zu tun. Schließlich möchte sie, dass sich alle Gäste wohlfühlen. Als sich dann noch der berühmte Bäcker Cantuccini für einen Besuch ankündigt, will Tilda nur noch schnell einen Kuchen nach dem Rezept von Urgroßtante Emily backen. Aber sie verbrennt sich und fällt aus. Rupert und die Gäste beschließen, an Tildas Stelle den Kuchen zu backen. Ob sie den anspruchsvollen Cantuccini damit überzeugen können? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
