8 Min.Folge vom 25.09.2025
Tante Emily hat ihren Besuch abgesagt, weil sie sich erkältet hat. Tilda möchte mit den Freunden vom Heckenrosenweg ein Gruppenbild für sie machen, um sie aufzumuntern. Aber das Foto-Shooting gerät schnell aus den Fugen: Die Zwillinge haben keine Lust mehr, Robin und Edna streiten, Rupert ist hungrig und Molly müde… Aber dann fällt Tilda ein Weg ein, wie sie ihre Freunde doch noch fürs Fotoshooting motivieren kann. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Altersfreigabe:
0