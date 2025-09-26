Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Mollys Lieblingsplatz

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 26.09.2025
Tilda Apfelkern: Mollys Lieblingsplatz

Tilda Apfelkern: Mollys LieblingsplatzJetzt kostenlos streamen

Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 23: Tilda Apfelkern: Mollys Lieblingsplatz

8 Min.Folge vom 26.09.2025

Mollys Brieffreundin, die Springmaus Ming, kommt zu Besuch und möchte den Heckenrosenweg kennenlernen. Molly bereitet ein Picknick an ihrem Lieblingsplatz vor. Aber plötzlich wollen auch die anderen im Dorf Zeit mit Ming verbringen und Molly muss ständig auf ihre Freundin warten. Schließlich macht sie sich allein auf den Weg zu ihrem Lieblingsplatz. So hat sie sich den Tag nicht vorgestellt! Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Tilda Apfelkern Staffel 2
ORF Kids
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen