8 Min.Folge vom 26.09.2025
Mollys Brieffreundin, die Springmaus Ming, kommt zu Besuch und möchte den Heckenrosenweg kennenlernen. Molly bereitet ein Picknick an ihrem Lieblingsplatz vor. Aber plötzlich wollen auch die anderen im Dorf Zeit mit Ming verbringen und Molly muss ständig auf ihre Freundin warten. Schließlich macht sie sich allein auf den Weg zu ihrem Lieblingsplatz. So hat sie sich den Tag nicht vorgestellt! Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
