Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Weihnachtswünsche

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 26.09.2025
Tilda Apfelkern: Weihnachtswünsche

Tilda Apfelkern: WeihnachtswünscheJetzt kostenlos streamen

Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 24: Tilda Apfelkern: Weihnachtswünsche

8 Min.Folge vom 26.09.2025

Die Kinder im Heckenrosenweg freuen sich auf die Adventfeier in Tildas Garten: Wie jedes Jahr sollen dann die Wünsche für Weihnachten eingesammelt werden. Aber die Eltern sind damit beschäftigt, ganz besondere Weihnachtsbäume zu bauen und haben die Feier ganz vergessen. Kurzerhand nehmen die Kinder die Sache selbst in die Hand und beginnen heimlich, eine Adventfeier zu organisieren. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

Tilda Apfelkern Staffel 2
ORF Kids
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern Staffel 2

