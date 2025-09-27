Tilda Apfelkern: WeihnachtswunderJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 26: Tilda Apfelkern: Weihnachtswunder
8 Min.Folge vom 27.09.2025
Tilda stürzt sich in die Weihnachts-Vorbereitungen und kocht und backt mit Molly. Sie ist zwar traurig, dass Tante Emily nicht kommen kann, aber das Fest soll trotzdem schön werden. Da fängt es an zu schneien und schon bald liegt der Schnee so hoch, dass die Gäste nicht zu Tildas Haus kommen können. Muss Weihnachten jetzt ins Wasser fallen? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Tilda Apfelkern Staffel 2
