Tilda Apfelkern: Das tollkühne KükenJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 3: Tilda Apfelkern: Das tollkühne Küken
8 Min.Folge vom 15.09.2025
Molly passt heute auf das Küken Alina auf, aber das Entchen hat es sich in den Kopf gesetzt, fliegen zu lernen. Ständig klettert Alina überall hoch und Molly muss hinterher, damit ihr nichts passiert. Dabei ist Molly gar nicht schwindelfrei! Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tilda Apfelkern Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0