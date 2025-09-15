Tilda Apfelkern: BuddelspaßJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 4: Tilda Apfelkern: Buddelspaß
8 Min.Folge vom 15.09.2025
Tilda passt auf die kleinen Maulwürfe auf, weil Gertrud krank ist. Nachdem sie zusammen Kopfstand, Weitwurf und Verstecken gespielt haben, machen sie einen Buddelwettbewerb. Die Kleinen müssen aber Tilda erst einmal beibringen, wie man buddelt. Und dann kommen sie ausgerechnet in Ruperts Gemüsegarten an die Oberfläche. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tilda Apfelkern Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0