Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 5: Tilda Apfelkern: Musik liegt in der Luft
8 Min.Folge vom 16.09.2025
Eine berühmte Mäuseband mietet sich in Tildas Pension ein und probt hier für das nächste Konzert. Das gefällt zwei Vogelstimmenforschern gar nicht: Sie wollen in ihrem Urlaub Ruhe und Vogelstimmen hören. Es kommt zum Streit zwischen Tildas Gästen. Da taucht Robin auf und wird zur Lösung des Problems. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Tilda Apfelkern Staffel 2
