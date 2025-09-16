Tilda Apfelkern: Die verschwundene TürJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 6: Tilda Apfelkern: Die verschwundene Tür
8 Min.Folge vom 16.09.2025
Die Tür zu Tildas Pension quietscht und die Gäste sind genervt. Weil Tilda Rupert nicht erreichen kann, fragt sie Edna, ob sie die Tür reparieren kann; schließlich ist sie sehr geschickt. Als Rupert davon erfährt, ist er eifersüchtig und quatscht Edna so lange in ihre Arbeit hinein, bis sie die Tür entnervt mitnimmt, um sie ungestört bearbeiten zu können. Werden sich die zwei wieder vertragen? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Altersfreigabe:
0