Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Die verschwundene Tür

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 16.09.2025
Tilda Apfelkern: Die verschwundene Tür

Tilda Apfelkern: Die verschwundene TürJetzt kostenlos streamen

Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 6: Tilda Apfelkern: Die verschwundene Tür

8 Min.Folge vom 16.09.2025

Die Tür zu Tildas Pension quietscht und die Gäste sind genervt. Weil Tilda Rupert nicht erreichen kann, fragt sie Edna, ob sie die Tür reparieren kann; schließlich ist sie sehr geschickt. Als Rupert davon erfährt, ist er eifersüchtig und quatscht Edna so lange in ihre Arbeit hinein, bis sie die Tür entnervt mitnimmt, um sie ungestört bearbeiten zu können. Werden sich die zwei wieder vertragen? Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Tilda Apfelkern Staffel 2
ORF Kids
Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen