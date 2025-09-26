Tilda Apfelkern: WeihnachtswünscheJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 24: Tilda Apfelkern: Weihnachtswünsche
8 Min.Folge vom 26.09.2025
Die Kinder im Heckenrosenweg freuen sich auf die Adventfeier in Tildas Garten: Wie jedes Jahr sollen dann die Wünsche für Weihnachten eingesammelt werden. Aber die Eltern sind damit beschäftigt, ganz besondere Weihnachtsbäume zu bauen und haben die Feier ganz vergessen. Kurzerhand nehmen die Kinder die Sache selbst in die Hand und beginnen heimlich, eine Adventfeier zu organisieren. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tilda Apfelkern Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0