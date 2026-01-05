Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tim Allen - Volle Heimwerker-Power

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 05.01.2026
Folge 1: Der Bobcat-Bagger

20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Tim Allen und seine Handwerker-Profis beschäftigen sich heute mit Physik- nur in spannend. Sie zeigen was passiert, wenn Kraft unter Druck gesetzt wird. Am Steuer einer schweren Maschine beweisen sie, dass auch tonnenschweres Gerät präzise arbeiten kann.

Kabel Eins Doku
