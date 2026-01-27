Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tim Allen - Volle Heimwerker-Power

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 02.02.2026
Folge 10: Hitzewelle

20 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Welche Kräfte kann starke Hitze freisetzen? Tim Allen und sein Experten-Team testen einen Schweißbrenner und besuchen eine Fabrik, die mit heißen Öfen arbeitet.

Kabel Eins Doku
