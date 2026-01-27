Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Folge 10: Hitzewelle
20 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Welche Kräfte kann starke Hitze freisetzen? Tim Allen und sein Experten-Team testen einen Schweißbrenner und besuchen eine Fabrik, die mit heißen Öfen arbeitet.
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Enthält Produktplatzierungen