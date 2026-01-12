Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Folge 4: Mächtige Magnete
20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Wie stark Magnete sein können, beweisen die Profis in ihrer Werkstatt. Tim Allen stellt einen anziehenden Seltenerdmagneten vor, gefolgt von einem Wettkampf zwischen Richard und April auf dem Schrottplatz. Wer greift den größten Metallbrocken?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Enthält Produktplatzierungen