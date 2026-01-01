Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Folge 6: Schwere Last
20 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Tim Allen und sein Team begutachten Maschinen, die schwere Lasten transportieren. Eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür ist ein Schiffsverladekran, den die Experten am Hafen von Los Angeles testen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Enthält Produktplatzierungen