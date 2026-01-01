Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Folge 8: Volle Ladung
20 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Tim Allen und sein Team machen sich auf die Suche nach der größten Batterie der Welt. In der Werkstatt staunen die Experten hingegen über eine Erfindung, die ihren Ursprung in einer beliebten Folge von "Hör mal, wer da hämmert" hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Enthält Produktplatzierungen