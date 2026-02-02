Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Folge 9: Die Kraft der Luft
20 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Tim Allen und sein Experten-Team nehmen heute Kompressoren aller Art unter die Lupe. Von einem Besuch der größten öffentlichen Versorgungseinrichtung des Landes, die mit starken Kompressoren arbeitet, geht es zurück in die Werkstatt für ein aufregendes Experiment.
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:US, 2022
