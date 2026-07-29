Staffel 1Folge 5vom 29.07.2026
Die Mondkuh / Der Nebulator / Der WeltraumkäferJetzt kostenlos streamen
Tim Rex im All
Folge 5: Die Mondkuh / Der Nebulator / Der Weltraumkäfer
23 Min.Folge vom 29.07.2026
Tim, Tommy und Tia finden ein verlorenes Spielzeug und versuchen, es zu seinem Besitzer zu bringen. Kai freut sich darauf, mit dem Nebulator zu fahren, aber Tim ist sich unsicher. Tim und Kai wollen den Weltall-Käfer fotografieren.
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Tim Rex im All
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany