Staffel 1Folge 7vom 11.05.2026
Der Schatz / Mit Gebrüll! / Das MammutJetzt kostenlos streamen
Tim Rex im All
Folge 7: Der Schatz / Mit Gebrüll! / Das Mammut
23 Min.Folge vom 11.05.2026
Tim, Tommy, Tia und Oma begeben sich gemeinsam auf eine Schatzsuche. Es ist endlich an der Zeit für das Brüll-Festival und Tim möchte das beste Gebrüll der Stadt haben. Tim, Tommy und Tia finden ein Mammut bei sich zu Hause.
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Tim Rex im All
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany