Staffel 1Folge 8vom 05.08.2026
Zu viel auf einmal! / Sumpfkraut / PreiseJetzt kostenlos streamen
Tim Rex im All
Folge 8: Zu viel auf einmal! / Sumpfkraut / Preise
23 Min.Folge vom 05.08.2026
Tim versucht, gleichzeitig zwei Partys zu besuchen, und ist auf der Suche nach einem Snack für Kai.
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Tim Rex im All
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Tiere, Action
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany