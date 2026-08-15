Staffel 1Folge 1vom 15.08.2026
Tina Turner – Rockqueen. Mutter. Kämpferin.Jetzt kostenlos streamen
Tina Turner – Rockqueen. Mutter. Kämpferin.
Folge 1: Tina Turner – Rockqueen. Mutter. Kämpferin.
38 Min.Folge vom 15.08.2026
Aus einfachen Verhältnissen stieg sie zum größten weiblichen Rockstar auf: Tina Turner. Ihre Karriere begann an der Seite von Ike Turner. Doch der Musiker machte Tina das Leben auf und hinter der Bühne zur Hölle. Schließlich fand sie die Kraft, ihren Ehemann zu verlassen und als Solokünstlerin eine Weltkarriere zu starten. Bis zu ihrem Tod im Mai 2023 verkaufte Tina Turner über 180 Millionen Tonträger und bekam für ihre Alben und Hits unzählige Auszeichnungen, darunter mehrere Grammys. Diese Dokumentation zeichnet die bewegte Lebensgeschichte der Rocklegende mit allen Höhen und Tiefen nach. Bildquelle: ORF/ZDF/ap photo/Hermann J. Knippertz
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tina Turner – Rockqueen. Mutter. Kämpferin.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3