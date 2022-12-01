Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 1vom 01.12.2022
47 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12

Luis und Thomas reisen nach Slowenien. Ihre Mission: Urlaub machen und auf Tinder schöne Frauen kennenlernen. Am Zielort angekommen fiebert Luis schon gespannt seinem ersten Date mit Simona entgegen. Thomas dagegen hat Startschwierigkeiten. Curvy-Model Costina und Nanny versuchen ihr Glück in Malta. Vor Ort wird dann fleißig nach rechts gewischt. Bella und Martina hat es der Süden angetan. In Italien gehen die beiden auf Tinder- Männerjagd.

