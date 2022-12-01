Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 5

ATVStaffel 3Folge 5vom 01.12.2022
Folge 5: Episode 5

49 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 16

Im slowenischen Portorož bereitet sich Luis auf sein Date mit einer attraktiven jungen Frau vor. Seine Tinder-Bekanntschaft Simona hat sich inzwischen von ihm abgewendet. Luis' Freund Thomas frönt derweil lieber dem Alkohol. Auf Malta kehrt Nanny von ihrer Nacht mit Pierre ins Hotel zu ihrer Freundin Costina zurück. Obwohl sie merkt, dass Costina Männerbesuch hat, wird sie ungeduldig und platzt unangekündigt in das Zimmer - ihrer Freundin Costina gefällt das gar nicht ...

ATV
