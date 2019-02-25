Ein Mini-Blockhaus für AlaskaJetzt kostenlos streamen
Tiny House, Big Living
Folge vom 25.02.2019: Ein Mini-Blockhaus für Alaska
21 Min.Folge vom 25.02.2019
Tischler-Ehepaar Jacob und Ana White wohnt mit seinen beiden Kindern hoch oben im eisigen Alaska. Zukünftig wollen die beiden auch Bauprojekte realisieren, die weiter weg von ihrem Zuhause liegen. Deshalb haben sie beschlossen, einen mobilen Zweitwohnsitz zu bauen. Obwohl die geplante Wohnfläche kaum 19 Quadratmeter beträgt, möchte Ana einen hellen, einladenden Innenraum gestalten, der genug Platz für die vierköpfige Familie bietet. Doch Eile ist geboten, denn das Tiny House muss zum nächsten Einsatzort auf die andere Seite des Sees gezogen werden, solange der noch zugefroren ist!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.