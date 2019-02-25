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Tiny House, Big Living

Ein Mini-Blockhaus für Alaska

HGTVFolge vom 25.02.2019
Ein Mini-Blockhaus für Alaska

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Tiny House, Big Living

Folge vom 25.02.2019: Ein Mini-Blockhaus für Alaska

21 Min.Folge vom 25.02.2019

Tischler-Ehepaar Jacob und Ana White wohnt mit seinen beiden Kindern hoch oben im eisigen Alaska. Zukünftig wollen die beiden auch Bauprojekte realisieren, die weiter weg von ihrem Zuhause liegen. Deshalb haben sie beschlossen, einen mobilen Zweitwohnsitz zu bauen. Obwohl die geplante Wohnfläche kaum 19 Quadratmeter beträgt, möchte Ana einen hellen, einladenden Innenraum gestalten, der genug Platz für die vierköpfige Familie bietet. Doch Eile ist geboten, denn das Tiny House muss zum nächsten Einsatzort auf die andere Seite des Sees gezogen werden, solange der noch zugefroren ist!

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