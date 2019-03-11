Platz ist in der kleinsten HütteJetzt kostenlos streamen
Tiny House, Big Living
Folge vom 11.03.2019: Platz ist in der kleinsten Hütte
21 Min.Folge vom 11.03.2019
Michelle und Jesse Harris leben in Chattanooga am Lookout Mountain in einem 37 qm großen Gästehaus, wollen jetzt aber in ein Tiny House umziehen. Baumeister John Stone ist mit dem Projekt beauftragt, das innerhalb von drei Monaten fertig sein soll. Die Wohnfläche wird knapp 28 qm betragen und ist genau auf die Bedürfnisse des Paares abgestimmt: eine L-förmige Küche mit einklappbarer Frühstückstheke, ein Mini-Bad mit ausklappbaren Boxen, ein Wohnzimmer mit Treppe zur Schlafempore und viel Stauraum im Fußboden. Nur die Unmengen an Pflanzen, die Botaniker Jesse sammelt, werden ausgelagert und in einem Outdoor-Kühlschrank aufbewahrt. Geplante Kosten: 35.000 Dollar.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.