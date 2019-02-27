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Tiny House, Big Living

Die mobile Fischerhütte

HGTVFolge vom 27.02.2019
Die mobile Fischerhütte

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Tiny House, Big Living

Folge vom 27.02.2019: Die mobile Fischerhütte

21 Min.Folge vom 27.02.2019

Der 21-jährige Avery Williams liebt seine verrückte Großfamilie, doch als er nach dem Studium in seine Südstaaten-Heimat zurückkehrt, steht für ihn fest: Er will eine eigene Bleibe! Also beschließt der Naturbursche, einen alten Schulbus auszubauen, mit dem man auch zum Angeln fahren kann. Damit in der Männerhöhle richtiges Bayou-Feeling aufkommt, soll es neben Wohn- und Schlafbereich auch eine Hängematte und eine kleine Bar mit Hockern geben. Auf die zahlreichen Verwandten ist Verlass - Sie helfen Avery dabei, seinen großen Traum vom kleinen Eigenheim in die Tat umzusetzen.

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