Familienzuwachs auf kleinem RaumJetzt kostenlos streamen
Tiny House, Big Living
Folge vom 29.03.2019: Familienzuwachs auf kleinem Raum
20 Min.Folge vom 29.03.2019
Jess und Will DeVoy sind frisch verheiratet und möchten ihr gediegenes Leben aufgeben, um künftig freier und flexibler zu sein: Sie haben genug von der Hitze in Houston, Texas, und keine Lust mehr, ihr 325 qm-Domizil zu putzen. Deshalb planen sie ihren Umzug ins alpine Colorado, wo sie in der Freizeit viel wandern und Mountainbiken wollen und suchen dort für sich und ihre drei Hunde nach einem Tiny House auf Rädern. James Brewer, ein Tiny House-Experte aus Alabama, soll ihr neues 28 qm-Domizil bauen und mit vielen Extras ausstatten. Doch mitten in der Grundrissplanung kündigt sich überraschenderweise ein neues Familienmitglied an.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.