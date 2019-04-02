Tiny House, Big Living
Folge vom 02.04.2019: Der kleine Barbecue-Palast
20 Min.Folge vom 02.04.2019
Tom Mason ist ein großer Barbecue-Enthusiast und möchte für sich ein Tiny House auf Rädern bauen, um damit zu verschiedenen Grill-Wettbewerben fahren zu können. Der 29-Jährige, der nach finanziellen Problemen in den Keller seiner Eltern ziehen musste, konstruiert sein künftiges Domizil mit Hilfe seines Vaters in dessen Garten in Idaho Falls. Das mobile Häuschen soll nur gut acht qm groß werden und eine spezielle Ausstattung für seine BBQ-Kreationen bekommen, darunter einen großen Blumenkasten auf der Veranda, in dem er frische Kräuter anbauen will. Außerdem eine Dusche, Toilette, ein ausklappbares Bett und Stauraum für Kleidung und Equipment.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.