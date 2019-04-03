Tiny House, Big Living
Folge vom 03.04.2019: Tiny House in der Wüste
20 Min.Folge vom 03.04.2019
Sandi und Rob leben in Las Vegas nur 10 Minuten vom Strip entfernt und arbeiten beide für den Cirque du Soleil. Doch die brodelnde Stadt mit ihren unzähligen Casinos, Shows und Touristen zerrt immer mehr an den Nerven des Paares. Nun möchten sie Sin City und ihr komfortables Haus verlassen, um stattdessen in einem Mini-Häuschen in der Wüste zu wohnen. Rob, der sich mit Tiny Houses auskennt, will das 18 qm-Domizil mit Hilfe von zwei Handwerkern selbst bauen und mit einigen Extras ausstatten, darunter eine Couch, die man zum Doppelbett ausrollen kann, eine Dachterrasse und eine Toilette mit Wasserspülung. Ihr Budget liegt bei 17.000 Dollar.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.