Tiny House, Big Living
Folge vom 25.04.2019: Es geht noch kleiner!
20 Min.Folge vom 25.04.2019
Sally Adams wohnt momentan in einer 42 qm großen Jurte im Garten ihrer Schwester. Doch das Leben im Rundzelt wird ihr langsam zu eintönig - und zu feudal: Sally möchte sich räumlich verkleinern und wünscht sich ein Domizil mit besserer Wärmedämmung und Klimaregelung. Die perfekte Lösung ist ihrer Meinung nach ein Tiny House, das sie gleich neben die Jurte stellen und die nächsten paar Jahre bewohnen will. Architektin Janet Ashforth soll für sie ein ganz besonderes Mini-Domizil mit quergeteilter Eingangstür, großem Wandschrank, Tagesbett, Aufbewahrungsfächern, ausklappbarem Esstisch samt Stühlen für sechs Leute und Badekabine bauen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.