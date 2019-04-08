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Tiny House, Big Living

Öko-Tiny House

HGTVFolge vom 08.04.2019
Öko-Tiny House

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Tiny House, Big Living

Folge vom 08.04.2019: Öko-Tiny House

20 Min.Folge vom 08.04.2019

Nadia lebt mit Tochter Gina in Atlanta, Georgia, in einem 160 qm-Haus mit zwei Schlafzimmern, drei Bädern und offenem Wohnkonzept. Doch Gina wird in wenigen Jahren aufs College gehen, und Nadia braucht alleine nicht so viel Platz. Außerdem möchte sie in Zukunft viel reisen und hat deshalb beschlossen, ihre üppigen 160 qm gegen ein Tiny House einzutauschen. Ihr künftiges Mini-Domizil soll knapp 28 qm groß werden, nicht mehr als 50.000 Dollar kosten und binnen 12 Wochen fertig gebaut sein. Doch Nadias Ansprüche an die Einrichtung sind hoch: ein Meditationsraum, ein Ankleidebereich, ein schickes Bad und ein Schlaf-Loft mit Queen-Size-Bett müssen sein.

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