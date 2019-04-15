Tiny House, Big Living
Folge vom 15.04.2019: Abenteuer-Häuschen
20 Min.Folge vom 15.04.2019
Das Wohnkonzept „Tiny House” revolutioniert derzeit den Immobilienmarkt. Auch Bauunternehmer Sam aus Waxhaw, North Carolina, möchte sich stark verkleinern und dadurch sein Leben vereinfachen. Zusammen mit seinen Töchtern baut er sein Mini-Haus im Adventure-Style: Neben Küche und Bad gibt es eine coole Outdoor-Dusche, Dachterrasse, eine Kletterwand und - das absolute Highlight - eine Seilrutsche, die am Hausdach befestigt wird, denn Ziplining ist Sams größtes Hobby und purer Adrenalinrausch. Das neue Domizil soll etwas 20 qm groß werden, nicht mehr als 12.000 Dollar kosten und in spätestens zehn Wochen fertiggestellt sein.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.