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Tiny House, Big Living

Das brandheiße Tiny House

HGTVFolge vom 04.12.2019
Das brandheiße Tiny House

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Tiny House, Big Living

Folge vom 04.12.2019: Das brandheiße Tiny House

22 Min.Folge vom 04.12.2019

Ein Paar denkt modernes Wohnen neu. Dafür wollen sie ein kleines Feuerwehrhaus auf Rädern bauen, um Bewusstsein für den Brandschutz zu stärken. Das Häuschen soll inklusive rotem Garagentor, einem Hydranten als Wasser- und Steckfassung und einem Feuerwehrmast sein. Auch das gemütliche Interior ist von einem Feuerwehrauto inspiriert.

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