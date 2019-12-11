Tiny House, Big Living
Folge vom 11.12.2019: Mit dem Heim um die Welt
22 Min.Folge vom 11.12.2019
Elf Wochen reiste ein Paar mit ihrer kleinen Tochter durch 48 Bundesstaaten. Jetzt bauen sie einen Transporter in ein Tiny House um, in dem sie dauerhaft leben und reisen möchten. Die siebeneinhalb Quadratmeter sollen ausreichen für eine Küche, ein Bad, einen Arbeitsbereich mit Lautsprechern, Kaffeemaschine und Bett.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.