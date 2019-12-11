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Tiny House, Big Living

Mit dem Heim um die Welt

HGTVFolge vom 11.12.2019
Mit dem Heim um die Welt

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Tiny House, Big Living

Folge vom 11.12.2019: Mit dem Heim um die Welt

22 Min.Folge vom 11.12.2019

Elf Wochen reiste ein Paar mit ihrer kleinen Tochter durch 48 Bundesstaaten. Jetzt bauen sie einen Transporter in ein Tiny House um, in dem sie dauerhaft leben und reisen möchten. Die siebeneinhalb Quadratmeter sollen ausreichen für eine Küche, ein Bad, einen Arbeitsbereich mit Lautsprechern, Kaffeemaschine und Bett.

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