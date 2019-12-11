Kleines Haus für viele FreundeJetzt kostenlos streamen
Tiny House, Big Living
Folge vom 11.12.2019: Kleines Haus für viele Freunde
21 Min.Folge vom 11.12.2019
Bye bye, Loft in Downtown und hallo, Tiny House. Melissa und Molly wollen sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren und ihr Leben vereinfachen. Deshalb lassen sie ein kleines Häuschen bauen, dass alle ihre Wünsche integriert. Das unterhaltungsorientierte Design umfasst eine Kochküche mit Akkordeon-Fenster, eine Bar und einen Kräutergarten.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.