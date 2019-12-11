Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tiny House, Big Living

Kleines Haus für viele Freunde

HGTVFolge vom 11.12.2019
Kleines Haus für viele Freunde

Kleines Haus für viele FreundeJetzt kostenlos streamen

Tiny House, Big Living

Folge vom 11.12.2019: Kleines Haus für viele Freunde

21 Min.Folge vom 11.12.2019

Bye bye, Loft in Downtown und hallo, Tiny House. Melissa und Molly wollen sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren und ihr Leben vereinfachen. Deshalb lassen sie ein kleines Häuschen bauen, dass alle ihre Wünsche integriert. Das unterhaltungsorientierte Design umfasst eine Kochküche mit Akkordeon-Fenster, eine Bar und einen Kräutergarten.

Alle verfügbaren Folgen